«Спартак» написал Роналду после новости о желании уйти из «Юве» в случае непопадания в ЛЧ

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» в шутливой форме отреагировала на новость о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду покинет туринский клуб в случае невыхода в Лигу чемпионов.
«Привет, Криштиану», — написали красно-белые, тегнув португальца в сообщении.
«Спартак» по итогам сезона получил право участвовать в квалификации Лиги чемпионов.
Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери ранее выразил уверенность, что Криштиану Роналду покинет «Ювентус», если клуб не пробьётся в Лигу чемпионов.
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В сезоне-2002/2003 он провёл 31 матч за команду, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач. Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.
- 16 мая 2021
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