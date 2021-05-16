Джейдон Санчо повторил достижение Дэвида Бэкхема

В Майнце на стадионе «Опель-Арена» проходит матч 33-го тура Бундеслиги «Майнц» — «Боруссия Дортмунд». Полузащитнику «шмелей» Джейдону Санчо в этом мачте покорилось знаменательное статистическое достижение.



21-летний англичанин в этом матче стал автором двух голевых передач, доведя их количество в этом сезоне чемпионата Германии до 11. В третьем сезоне Бундеслиги подряд Санчо отдаёт 10+ голевых передач, став первым англичанином со времён Дэвида Бекхэма, который три сезона подряд набирал 10 и более передач в топ-5 лигах Европы, сообщает Opta Sport. Бекхэму это удавалось в период между сезонами 1997/1998 и 2000/2001 (четыре сезона подряд), выступая за «Манчестер Юнайтед».

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После первого тайма счёт 2:0 в пользу дортмундской «Боруссии».