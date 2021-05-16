«Все лавры Дзюбе!» Сутормин — о победе «Зенита» в матче с «Тамбовом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (5:1).

«Кто забил: я или Дзюба? Там спорный эпизод, потом посмотрим, был рикошет или нет. Главное, забили гол, а в целом — пять. Артёма тоже надо поздравить с покером и с рождением сына. Хорошо, что закончили сезон на такой ноте.

Играли только на Дзюбу? Думаю, у нас в принципе игра так построена, да и в целом Артём сегодня хорошо играл, реализовал те моменты, которые у него были. Так что все лавры ему!

Я не думал, что он Сердара догонит сегодня, но Артём — молодец. Азмун в прошлом матче не забил пенальти, думаю, теперь будет долго это вспоминать (смеется)! Артём заслуженно занял первое место.

Настраивались на победу, хорошо сыграли, за исключением ненужного пропущенного гола. Надо поздравить всех болельщиков и команду с тяжелым годом, чемпионством. Сейчас передохнуть, удачи сборной — и будем двигаться к следующим целям», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».