Гончаренко: «Краснодару» нужна свежая кровь — трансферы и игроки академии

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался после победы «быков» в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).
«Хорошо смотрелись, делали много правильных вещей. Хорошо контролировали мяч, играли как в атаке, так и в обороне. Самоотверженно играли, возможно, нам этого не хватало в предыдущих матчах. Заслужили сегодня победить. У нас нет цели удержать мяч в чистом виде, возможно, мы не всегда распознавали моменты, когда нужно быстрее атаковать.
К сожалению, наша победа меркнет на фоне травмы Вандерсона. Хотелось бы в преддверии нового сезона сохранить такого игрока, но, к сожалению, травма кажется серьезной.
После моего прихода в «Краснодар» что-то получалось, что-то нет, но очевидно, что цикл этой команды закончился, нужна свежая кровь — трансферы и игроки нашей академии», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
- 16 мая 2021
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