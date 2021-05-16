«Боруссия» Д обыграла «Майнц» и поднялась на третье место в таблице Бундеслиги

Сегодня, 16 мая, в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце и завершилась со счётом 1:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл Рафаэл Геррейру. На 42-й минуте преимущество гостей удвоил Марко Ройс. В обоих эпизодах в роли ассистента выступил британский вингер Джейдон Санчо. Точку в вопросе победителя встречи своим голом на 80-й минуте поставил Юлиан Брандт. «Майнц» сумел отыграть один мяч в компенсированное время, но было уже слишком поздно для возрождения интриги. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

«Боруссия», набрав в 33 матчах 61 очко, поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Майнц» (36) — на 13-м месте в таблице Бундеслиги.