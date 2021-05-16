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«Реал» обыграл «Атлетик», но не смог обогнать «Атлетико»

«Реал» обыграл «Атлетик», но не смог обогнать «Атлетико»
Футбол / Испания 0

В матче 37-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» переиграл «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 68-й минуте единственный гол в матче забил защитник «Реала» Начо. Очередной розыгрыш мадридцами углового дал результат — не смогли баски выбить мяч из штрафной, у Каземиро вместо удара получился прострел на дальнюю штангу, где удачный рикошет от ноги Начо привёл к взятию ворот. На 89-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве — Рауль Гарсия получил вторую жёлтую карточку.

«Реал» в 37 матчах набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, не сумев обогнать мадридский «Атлетико» (83). «Атлетик» Б (46) занимает девятое место.

Испания - Примера. 37-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Начо – 68'
Удаления: Гарсия – 89' / нет
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