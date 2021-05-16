Мозес тащил «Спартак» в ЛЧ, Тедеско ликовал, Соболев повздорил с вратарём «Ахмата». Фото

16 мая в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» в заключительном матче сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:2. Автором решающего гола стал полузащитник красно-белых Виктор Мозес.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско проанализировал результат матча .
«По тому, как мы вошли в игру, сложилось хорошее ощущение. Создавали хорошие моменты и развивали атаки. Было два момента у Промеса. Потом мы вдруг потеряли концентрацию и внимание. Что привело к необоснованным потерям мяча. Как следствие, «Ахмат» давил, забил два гола. Честно, не знаю, почему так произошло. Ведь в таких матчах важно хорошо начать», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Лучшие кадры с матча «Ахмат» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 16 мая 2021
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