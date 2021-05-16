Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла математические шансы на чемпионство

«Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла математические шансы на чемпионство
Футбол / Испания 0

Сегодня, 16 мая, в матче 37-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ассистировал ему Серхио Бускетс. Однако радость от гола продлилась недолго, уже спустя 10 минут Санти Мина восстановил равенство на табло. На 83-й минуте защитник «Барселоны» Клеман Лангле получил вторую жёлтую карточку и был удалён, что повлияло на дальнейший ход игры. На 89-й минуте нападающий «Сельты» Санти Мина оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу «Сельты».

«Барселона», набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Проиграв «Сельте», сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство.

Испания - Примера. 37-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Сельта
Виго
1:0 Месси – 28'   1:1 Мина – 38'   1:2 Мина – 89'
Удаления: Лангле – 83' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021