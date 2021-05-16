«Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла математические шансы на чемпионство

Сегодня, 16 мая, в матче 37-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ассистировал ему Серхио Бускетс. Однако радость от гола продлилась недолго, уже спустя 10 минут Санти Мина восстановил равенство на табло. На 83-й минуте защитник «Барселоны» Клеман Лангле получил вторую жёлтую карточку и был удалён, что повлияло на дальнейший ход игры. На 89-й минуте нападающий «Сельты» Санти Мина оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу «Сельты».

«Барселона», набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Проиграв «Сельте», сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство.