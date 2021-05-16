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Губерниев: всё выглядит странно, я понимаю возмущение болельщиков «Ротора»

Губерниев: всё выглядит странно, я понимаю возмущение болельщиков «Ротора»
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переносе матча «Уфа» — «Арсенал» (2:1).

«В строгом смысле – все должны играть последний тур в одно время. Всё выглядит странно. Есть регламент и его нужно придерживаться. Я понимаю возмущения болельщиков «Ротора», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. Начало матча было перенесено с 14:00 мск на 16:00 мск в связи с погодными условиями.

«Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) — 14-й. «Ротор» (22) опустился на 15-е место и вылетел из РПЛ.

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