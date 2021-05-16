Массимо Каррера отреагировал на попадание «Спартака» в квалификацию Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил красно-белых с попаданием в квалификацию Лиги чемпионов.



«Поздравляю «Спартак», да и всех болельщиков команды с выходом в Лигу чемпионов! Это отличный результат! Лига чемпионов важна для команды по многим причинам. Очень рад за команду», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 20-й минуте встречи грозненцы вбросили аут, защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац дошёл до штрафной, мяч после рикошета отскочил к форварду хозяев Владимиру Ильину, который чётко пробил в нижний угол ворот. Голкипер «Спартака» Александр Максименко не дотянулся. На 31-й минуте полузащитник «Ахмата» Артём Полярус убежал по правому флангу и вырезал подачу во вратарскую. Ильин легко оторвался от защитника «Спартака» Ильи Кутепова и головой переправил мяч в ворота гостей. На 54-й минуте встречи нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес сократил отставание гостей в счёте, забив гол после передачи чешского полузащитника красно-белых Алекса Крала. В концовке счёт сравнял игрок «Спартака» Виктор Мозес.



«Спартак» получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.