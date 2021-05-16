Африканская футболистка умышленно наступила на ногу лежащей украинке. Видео

В матче 8-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женских команд харьковский «Жилстрой-2» встретился с командой «Восход» из Херсонской области. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу харьковчанок.

Но без резонансных эпизодов со знаком минус в этом матче не обошлось. Ивуарийская легионер «Восхода» Инес Гогогуй отличилась грубой игрой и неспортивным поведением. В одном из эпизодов футболистка «Жилстроя-2» Татьяна Китаева оказалась на газоне. Гогогуй умышленно наступила ей на колено, вложив в этот удар немало силы. Дело едва не дошло до драки, но арбитр матча своевременно удалила африканскую футболистку, что спасло её от разгневанных соперниц. К счастью, обошлось без травмы, и Татьяна Китаева смогла продолжить матч.

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