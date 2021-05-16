Головин забил гол и сделал ассист за 29 минут матча «Монако» — «Ренн»

Сегодня, 16 мая, в матче 37-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимает «Ренн». Встреча проходит на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако), её обслуживает авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Бенуа Бастьен.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился двумя результативными действиями за первые 29 минут матча. На 16-й минуте он отдал результативный пас на нападающего Виссама Бен-Йеддера. А уже на 29-й минуте Александр Головин и сам отметился забитым мячом. Ассистировал россиянину Юссуф Фофана.

«Монако» в 36 матчах набрал 74 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» (55) — на седьмом месте. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (79). Второе место занимает «Пари Сен-Жермен» (76).