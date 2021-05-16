«Доменико, мы будем скучать». «Спартак» посвятил Тедеско новую публикацию

«Спартак» посвятил новую публикацию в социальных сетях главному тренеру Доменико Тедеско, который покидает команду по окончании нынешнего сезона. Публикация состоит из серии фотографий с немецким специалистом и подписи.

«Доменико, мы будем скучать», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере», добавив эмодзи сердца.

10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.