«Доменико, мы будем скучать». «Спартак» посвятил Тедеско новую публикацию

«Спартак» посвятил новую публикацию в социальных сетях главному тренеру Доменико Тедеско, который покидает команду по окончании нынешнего сезона. Публикация состоит из серии фотографий с немецким специалистом и подписи.
«Доменико, мы будем скучать», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере», добавив эмодзи сердца.
10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.
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