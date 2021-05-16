В матче 37-го тура французской Лиги 1 «Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном». Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск и завершилась со счётом 0:0.

Футболисты «Лилля» нанесли 13 ударов по воротам (два — в створ), игроки «Сент-Этьена» — 8 ударов (один — в створ).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Ассистенты — Бенжамен Паже и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Матьё Вернис.

«Лилль» в 37 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» (79) сократил отрыв от «Лилля» до 1 очка. «Сент-Этьен» (46) находится на 11-м месте.

В заключительном туре чемпионата «Лилль» сыграет с «Анже», «ПСЖ» встретится с «Брестом».