«Милан» без Ибрагимовича сыграл вничью с «Кальяри»

Сегодня, 16 мая, в матче 37-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Масса.

На протяжении всего матча «Милан» владел территориальным и игровым преимуществом, но обилием голевых моментов россонери похвастаться не могли. «Кальяри» атаковал реже, но местами даже конструктивнее. Однако «размочить» счёт в матче не удалось ни одной из команд, финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью.

«Милан», набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (37) – на 16-м месте. Миланский «Интер» (88), занимающий первое место, досрочно стал победителем Серии А сезона-2020/2021.