Нойер отреагировал на гол вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на победный гол вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбионом» (2:1). Бразилец ударом головой замкнул подачу с углового, идеально подстроившись под мяч.

«Какой гол, мой друг!» — написал Нойер в «сториз» своего «инстаграма», добавив эмодзи удивлённого лица и аплодисментов.

Алисон Бекер летом 2018 года подписал шестилетний контракт с «Ливерпулем». Мерсисайдцы заплатили «Роме» за его переход € 72,5 млн, что сделало его самым дорогим вратарём в истории футбола.

Видео гола Алисона Бекера:

Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) идёт на предпоследнем, 19-м месте.