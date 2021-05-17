Впервые с 1997 года «Милан» не смог поразить ворота «Кальяри» в домашнем матче

Вчера, в воскресенье, 16 мая, в матче 37-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане и завершилась безголевой ничьей — 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Масса.
Как отмечает Opta Paolo в «Твиттере», «Милан» не смог забить гол в домашнем матче чемпионата Италии с «Кальяри» впервые с июня 1997 года.
«Милан», набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (37) – на 16-м месте. Миланский «Интер» (88), занимающий первое место, досрочно стал победителем Серии А сезона-2020/2021.
В заключительном туре подопечным Стефано Пиоли предстоит сыграть на выезде с «Аталантой», а главный конкурент за попадание в Лигу чемпионов «Ювентус» встретиться в гостевом матче с «Болоньей».
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