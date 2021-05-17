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«Барселона» впервые выиграла женскую Лигу чемпионов

«Барселона» впервые выиграла женскую Лигу чемпионов
Футбол / Прочие турниры 0

«Барселона» стала победителем женской Лиги чемпионов. В финальном матче турнира каталонский клуб встретился с лондонским «Челси». Встреча прошла в шведском Гётеборге на стадионе «Гамла Уллеви» и завершилась разгромной победой сине-гранатовых со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Алексия Путельяс, Айтана Бонманти, Каролин Хансен и автогол на счету игрока «Челси» Мелани Лойпольц.

Таким образом, «Барселона» впервые в своей истории стала победителем женской Лиги чемпионов. До этого в последних пяти розыгрышах турнира выигрывал французский «Лион». В нынешнем сезоне Лиги чемпионов команда добралась до четвертьфинала, где проиграла «Пари Сен-Жермен».

Женская Лига чемпионов проводится с 2001 года.

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