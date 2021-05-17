Куман после поражения в матче с «Сельтой»: Месси показал, что без него невозможно играть

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после поражения в матче 37-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:2), ответил на вопрос о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Мы надеемся, что Месси не уйдёт, потому что он по-прежнему лучший игрок в мире, и сегодня он показал, что без него невозможно играть. Он забил 30 голов, которые принесли команде много очков. Что касается меня и клуба, мы надеемся, что он останется с нами, потому что, если у нас не будет его, мы сомневаемся, что кто-то забьет столько голов», — приводит слова Кумана Marca.

«Барселона», набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Проиграв «Сельте», сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство.