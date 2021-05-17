Айртон показал фото из раздевалки «Спартака» после выхода команды в Лигу чемпионов

Защитник «Спартака» Айртон показал фото из раздевалки после матча заключительного тура чемпионата России с «Ахматом» (2:2).

Давай, «Спартак», — подписал пост Айртон в своём «инстаграме».

Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. На третьем месте финишировал «Локомотив» и выступит в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России.

Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года, когда он перешёл в стан красно-белых из «Флуминенсе» за € 7 млн. Действующий контракт 23-летнего бразильца с клубом рассчитан до 2024 года. В сезоне-2020/2021 чемпионата России защитник провёл 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Также на его счету один гол в двух матчах в Кубке России.