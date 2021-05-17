Айртон показал фото из раздевалки «Спартака» после выхода команды в Лигу чемпионов

Защитник «Спартака» Айртон показал фото из раздевалки после матча заключительного тура чемпионата России с «Ахматом» (2:2).
Давай, «Спартак», — подписал пост Айртон в своём «инстаграме».
Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. На третьем месте финишировал «Локомотив» и выступит в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России.
Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года, когда он перешёл в стан красно-белых из «Флуминенсе» за € 7 млн. Действующий контракт 23-летнего бразильца с клубом рассчитан до 2024 года. В сезоне-2020/2021 чемпионата России защитник провёл 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Также на его счету один гол в двух матчах в Кубке России.
- 17 мая 2021
-
07:46
-
07:26
-
07:02
-
05:58
-
03:57
-
03:39
-
03:19
-
03:03
-
02:40
-
00:57
-
00:57
-
00:47
-
00:19
-
00:18
- 16 мая 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:28
-
23:09
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:39
-
22:31
-
22:31
-
22:17
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:43
-
21:36
-
21:35