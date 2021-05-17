Лионель Месси провёл 300-й матч в Ла Лиге с голами
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провёл 300-й матч в чемпионате Испании, в котором забил хотя бы один гол, сообщается в «твиттере» OptaJose. Это больше, чем у любого другого игрока в истории Ла Лиги. Второе место по этому показателю занимает Рауль. В его активе 186 таких матчей.
Напомним, 16 мая, в матче 37-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Единственный гол за «Барселону» в этой встрече забил Месси.
«Барселона», набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Проиграв «Сельте», сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство.
Куман после поражения в матче с «Сельтой»: Месси показал, что играть без него невозможно
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