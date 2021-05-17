Юрий Сёмин подвёл итоги сезона для «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги сезона-2020/2021 для железнодорожников.
«Пока у «Локомотива» будут Крыховяк, Гильерме и Чорлука, который уже покидает команду, то победы обязательно будут. Это ведущие игроки, которые делают результат. Конечно, была хорошая серия побед из 11 матчей. В этот период они в Кубке обыграли ЦСКА (3:0). Но были просто провальные игры — с «Краснодаром» (0:5), с «Динамо» (1:5), с «Зенитом» (1:6). Ровным сезон не был. Хорошо, что взяли Кубок, уже есть один титул. Второе место, конечно, более значимое, чем третье. Лига чемпионов и Лига Европы — это две разные вещи и по финансовой составляющей, и по значимости», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
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