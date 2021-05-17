Гари Линекер — о голе Алисона Бекера: теперь я видел всё

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер отреагировал на гол вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера на последних секундах матча английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (2:1). Бразильский голкипер пришёл в штрафную соперника на подачу углового и забил гол ударом головой.
«Боже мой! Теперь я видел всё. Гол вратаря «Ливерпуля» на последней секунде. Алисон в стране чудес», — написал Линекер в своём «твиттере».
Видео гола Алисона Бекера в матче с «Вест Бромвич Альбион».
Бекер стал первым вратарём в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче.
Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) располагается на предпоследнем, 19-м месте.
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