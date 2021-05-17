Червиченко: «Локомотив» на первом месте из тех, кому помогали судьи. Потом — «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвёл итоги завершившегося розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«Если говорить по сезону в целом, то нам ещё есть куда падать. Не худший чемпионат. «Зенит» дотянул концовку на классе. Судейские скандалы были, но «Зенит» точно не первый среди них. Из тех, кому помогали судьи, на первом месте «Локомотив», потом — «Спартак». Красно-белые больше всех кричали и в итоге грамотно использовали это для себя. Даже в Грозном: Ларссон на 43-й минуте сфолил на красную, когда влетел двумя ногами в соперника. Соболев мерзко толкал игрока «Ахмата», тоже ноль реакции.



«Спартак» так судят, потому что они проложили себе такую дорогу. А «Ростов», который от судей пострадал больше, арбитры продолжили долбить. Подход к пострадавшим у них разный. Если бы Ларссона сегодня удалили, мы бы ещё месяц слушали визги про это решение», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Тедеско для «Спартака» был круче Карреры». Колонка Червиченко Бывший президент красно-белых подводит итоги сезона для «Спартака».