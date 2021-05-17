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Далич хотел бы видеть Олича в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020

Далич хотел бы видеть Олича в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что хотел бы видеть в своём штабе на предстоящем чемпионате Европы наставника московского ЦСКА Ивицу Олича.

«Я бы хотел, чтобы Ивица был с нами на Евро-2020. Посмотрим, возможно ли это. Клуб платит ему зарплату, и Олич должен думать о своих обязательствах. Он нам нужен. Он — часть моего коллектива. Ивица всё знает, он действительно помогает. Теперь у него есть работа в клубе, и я это уважаю» — приводит слова Далича Sportske Novosti.

Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте текущего года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Ранее 41-летний специалист работал в тренерском штабе сборной Хорватии. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.

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