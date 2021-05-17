Маринато Гильерме провёл больше всех сухих матчей в РПЛ в сезоне-2020/2021

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме завершил сезон Российской Премьер-Лиги с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей.
Футболист московского клуба провёл 14 сухих встреч. Список из пяти лучших голкиперов чемпионата по этому показателю выглядит следующим образом:
1. Маринато Гильерме («Локомотив») — 14 матчей
2. Илья Лантратов («Химки») — 11
3. Сергей Песьяков («Ростов») — 11
4. Антон Шунин («Динамо») — 10
5. Юрий Дюпин («Рубин») — 9
Как отмечает пресс-служба Российской Премьер-Лиги, Гильерме установил личный рекорд по сухим матчам в чемпионате из 30 туров. В переходном сезоне-2011/2012 Маринато отстоял на ноль в 17 встречах.
Напомним, чемпионом России по итогам завершившегося сезона стал «Зенит». В тройку лучших также вошли «Спартак» и «Локомотив».
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