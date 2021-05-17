Рияд Марез: хочу завершить карьеру в «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез ответил на вопрос о своём будущем в команде и поделился впечатлениями от завоевания титула победителя Премьер-лиги.
«Я отлично себя чувствую в „Манчестер Сити“. У меня нет желания искать другой клуб. Я не знаю, как сложится ситуация, но мне хорошо в этом городе. Я хочу быть здесь. Я хочу завершить карьеру в Англии, в „Манчестер Сити“.
С «Лестером» я выиграл свой первый титул победителя Премьер-лиги. Никто не ожидал, что это произойдёт. У меня всегда останутся особенные воспоминания об этом событии. Но и с «Манчестер Сити» выиграть титул было нелегко. Каждый год конкуренция заставляет нас двигаться вперёд. Когда «Ливерпуль» выхватил у нас титул, мы были недовольны, это мотивировало нас. Так что новый титул стал особенным", — приводит слова Мареза RMC Sport.
Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн.
Видео гола Рияда Мареза в матче с «Саутгемптоном»
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