В «Чертаново» отреагировали на информацию о возможном переходе Пиняева в «Барселону»

Директор «Чертаново» Илья Савченко прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Сергея Пиняева из клуба. Ранее появилась информация, что 16-летний форвард может перейти в «Барселону».



«Пока об этом рано говорить. Конечно, Пиняев не хочет играть в ПФЛ, это факт. А о каких-то договорённостях рано говорить. На клуб никто не выходил. Что касается поста Сергея в «Инстаграме», то это просто завершение сезона, пока игрок просто ушёл в отпуск», — сказал Савченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 ценных игроков 2004 года рождения в мире.