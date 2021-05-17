Александр Головин поделился эмоциями от победы «Монако» в матче с «Ренном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча 37-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (2:1). Напомним, российский хавбек забил в этой встрече гол и сделал результативную передачу. Теперь в активе Головина 5 забитых мячей и 9 результативных передач в рамках чемпионата Франции.

«Тяжелейшая игра и важная победа. За последнее время, наверное, одна из самых сложных игр для нас. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты в первом тайме и создать преимущество в два мяча. Голевые атаки с моим участием? Ничего особенного. В первом случае мы хорошо выбежали в контратаку. Нужно было отдать точный и своевременный пас на Бен-Йеддера, что и получилось сделать. Ну а дальше он всё классно исполнил. Во втором эпизоде увидел момент для удара и решил пробить. Конечно, помог рикошет. Разумеется, рад и голевой передаче, и забитому мячу, но самые большие эмоции — от победы команды», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Монако» в 37 матчах набрал 77 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Примечательно, что при Головине в составе «Монако» набрал 53 очка из 60 возможных.