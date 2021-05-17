Доменико Тедеско: в прошлом сезоне боялся, что «Спартак» может вылететь в ФНЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об итоговом втором месте команды в Российской Премьер-Лиге по итогам завершившегося сезона.
«Если вы боитесь не выполнить задачу, то лучше не идти в эту профессию. Быть тренером команды — ответственность, но быть тренером «Спартака», клуба с такой историей — очень большая ответственность. Перед матчем с «Ахматом» мы знали, что будем играть в Лиге Европы. Когда я подписывал контракт, это место давало путёвку в Лигу чемпионов, но ситуация изменилась. А если бы нет — были бы уже в группе.
В прошлом сезоне я боялся, что мы могли вылететь в ФНЛ, я видел игру. Это было непросто, когда я приехал. И если бы мы закончили вчера на третьем месте, это было бы хорошее достижение. Но мы обошли «Локомотив», и мы счастливы. Ребята знают, чего они достигли. Это лучший результат с момента чемпионства, но если не брать в расчёт чемпионство, то сейчас лучший результат с 2012 года. Так что даже если бы были третьими, то это не так плохо», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 17 мая 2021
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