Семак: «Зенит» не может купить игрока с российским паспортом у конкурентов. Это дорого

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о прогрессе санкт-петербургской команды. Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2020/2021.



«Чемпионат у нас далеко не простой, и говорить о том, что «Зенит» сильнее всех на голову и может играть в каком-либо матче в пол-ноги, — такого нет абсолютно. В каждом матче нужно выкладываться. Самое важное для нас, в чём мы, на мой взгляд, были чуть-чуть лучше конкурентов, так это в том, что мы более стабильно проходим те отрезки, когда у нас появляется больше проблем, чем обычно. «Зенит» прогрессирует по многим показателям. По многим игровым компонентам мы стали лучше. Есть куда расти, есть два-три компонента, где мы не в топе. В остальном мы лучше других клубов.



Абсолютно не согласен с тем, что «Зенит» как «Бавария» в Германии или «ПСЖ» во Франции. Состав «Зенита» не намного сильнее, чем у конкурентов. Преимущество есть, но оно не огромное. Наши конкуренты тоже тратят серьёзные деньги на усиление, возможно, это не так заметно. В нашем случае только трансфер Малкома выделяется на фоне остальных. И сквозь призму этого трансфера есть оценка, что «Зенит» может кого угодно купить. Но мы не можем купить игрока с российским паспортом у наших конкурентов, потому что это дорого. Покупая Ловрена, мы понимаем, что защитник с российским паспортом, который даже не играет в сборной, будет стоить € 15 млн. Мы не можем этого сделать по многим причинам. Для «Зенита» это очень дорого», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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