Рияд Марез ответил на вопрос о желании завоевать «Золотой мяч»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез ответил на вопрос о том, стремится ли он завоевать «Золотой мяч».
«Нет, я бы так далеко не забегал. Сейчас я сосредоточен на предстоящем финале Лиги чемпионов. Я не думаю о том, что стану следующим обладателем „Золотого мяча“. У нас впереди матчи, мы постараемся добиться успеха всей командой. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мареза RMC Sport.
В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с лондонским «Челси».
Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Рияд провёл 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
Видео гола Рияда Мареза в матче с «Саутгемптоном»
- 17 мая 2021
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