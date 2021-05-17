Доменико Тедеско назвал три самых ярких момента в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о трёх самых ярких моментах за время работы в клубе в преддверии своего ухода.
«Домашняя победа в Кубке России против ЦСКА была невероятной, стадион был полной до пандемии. Это сила клуба, когда стадион полный. Конечно, второй момент – после матча с «Химками», когда я попрощался с болельщиками. И сегодня, когда я попрощался с людьми, которые мне нравятся.
Что мне ответить тем, кто пытался «душить» меня за эмоции и «кузнечика»? Нет, я покину клуб с позитивными эмоциями и воспоминаниями. Горд, что стал частью этой истории, пожил в Москве. Было здорово видеть жизнь людей в этом городе. Если принимаешь решение стать тренером «Спартака» или «Шальке», то тебя всегда будут критиковать — это часть игры. Пару недель назад я видел матч «Сочи» и «Краснодара», и каждое пятое слово было про «Спартак», все говорят о нём. Мне это нравится, о других играх просто не говорят. А если тебе это не нравится, то лучше тут тренером даже не работать. Ветераны эмоциональны, они всегда выскажут, если что-то не нравится — это абсолютно нормально. Поэтому я никогда не забуду эти воспоминания», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 17 мая 2021
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