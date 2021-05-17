Кононов с большой долей вероятности сменит Парфёнова в тульском «Арсенале»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов с большой долей вероятности сменит Дмитрия Парфёнова в тульском «Арсенале». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В ближайшее время может быть принято решение об уходе Парфёнова. Если это произойдёт, то новым тренером станет Олег Кононов», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, Кононов уже возглавлял тульский «Арсенал» в 2018 году. Специалист также работал в таких клубах, как минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», грозненский «Ахмат», московский «Спартак» и «Рига». С «Краснодаром» Кононов стал бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2014/2015.