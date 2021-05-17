Доменико Тедеско обратился к европейцам, которые не хотят ехать в Россию

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями о работе в России в преддверии ухода из клуба.



«Меня уволили из «Шальке» во втором моём сезоне, и я сказал себе, это было эмоционально: я попробую не пускать клуб близко к моему сердцу. И я потерпел поражение — вы видели, как я говорю о «Спартаке». Друзья говорили: что ты делаешь, зачем ты едешь в Россию, никто не смотрит РПЛ! Но мне никогда не было дело до того, что они говорят. Они должны приехать, увидеть Москву, стадионы — не только этот, но и в Краснодаре, Волгограде, вчера была отличная атмосфера. У России огромная страна, у вас много талантов, и мне нравится ваш футбол — плотная лига, жёсткая.



Так что я могу сказать европейцам: сначала приезжайте сюда, и вы увидите потенциал. То же самое было, когда я тренировал молодёжку в «Хоффенхайме». Мне говорили: ты ещё не начал карьеру, а уже хочешь её закончить. Но я рад и тому решению, и решению поехать сюда», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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