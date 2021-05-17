Тедеско назвал одним из своих главных достижений внедрение Маслова и Умярова в состав

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал свои главные достижения за время работы с командой.



«У меня появилось много друзей в этой команде. Сложно говорить об отдельных игроках, но мы не просто привели молодых футболистов в первую команду, мы в них поверили. Маслов, Умяров не играли так много. Сейчас ещё Литвинов, Маркитесов. Я рад, что эти игроки уже надевали майки основного состава. А неудачи? Я каждый день совершаю ошибки, тренеру надо принимать решения, их очень много. Это постоянная жизнь, надо действовать быстро. Но чего-то особенного вспомнить не могу.



Есть правила, и это нормально для каждого тренера. Есть правила, кто может зайти в раздевалку, какую одежду надо носить на поле. И это важно обговорить в начале, но в «Спартаке» всё было организовано и хорошо. Новое для меня — играть с «Уфой» на искусственном поле, но это шарм РПЛ. Приятно было посмотреть на Казань, Волгоград, Грозный.



Что я могу сказать про свою семью? Не очень хочу об этом говорить, но могу сказать, что если ты работаешь тренером и хочешь сохранить семью, то нужна сильная жена. Я хотел бы сказать ей спасибо. У нас много родственников, они каждый раз пишут в чат после побед, фотографии, как они празднуют, смотрят каждый матч. Это большая поддержка», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Доменико Тедеско допустил, что вернётся в «Спартак» в будущем