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Журналист написал, что Каррагер забивал реже Алисона Бекера. Джейми опубликовал эмодзи

Журналист написал, что Каррагер забивал реже Алисона Бекера. Джейми опубликовал эмодзи
Футбол / Англия 0

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на сообщение журналиста Ричарда Джоли после гола вратаря мерсисайдцев Алисона Бекера в матче английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (2:1). Бразильский голкипер пришёл в штрафную соперника на подачу углового и забил гол ударом головой на последних секундах встречи.

«Алисон забивает гол в среднем в 127 матчах за „Ливерпуль“, в то время как Каррагеру на один гол требовалось 184 игры», — написал Джоли в своём «твиттере».

Джейми в ответ опубликовал много смайлов.

Джейми Каррагер провёл всю свою карьеру в «Ливерпуле» и повесил бутсы на гвоздь в 2013 году, сыграв за красных 737 матчей и забив 3 гола.

Бекер стал первым вратарём в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче.

Видео гола Алисона Бекера в матче с «Вест Бромвич Альбион».

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