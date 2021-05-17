Форвард «Уфы» Кротов: после матча с тульским «Арсеналом» понял, что эмоционально опустошён

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал об эмоциях после матча 30-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1).



«Перед матчем были нервы, во время игры – нервы, переживаешь. Вышел на поле на 15 минут и устал, как ребята, которые были с первых минут. Свисток прозвучал, и понял, что я эмоционально опустошён. Очень рад, но эмоционально отдал всё, что было.



Когда матч отложили на два часа, Алексей Борисович сказал, чтобы мы убрали телефоны. Ришат, наш оператор, принес флэшку и включил наши голы в этом сезоне. Смотрели всей командой, кто лежал, кто сидел. Кто-то перекусывал и пил чай. Но, конечно, знали при этом, как разворачиваются события, все-таки уведомления на телефоне у всех стоят.



Я в «Уфе» уже много лет. Для меня она стала родным клубом. Каждый год мы проходим как тяжёлые моменты, так и хорошие, но всегда всё заканчивается положительно. Поэтому поздравляю республику с этим замечательным событием. Надеюсь, в следующем сезоне мы покажем более хороший футбол. Болельщики убедились, что мы стали играть в атакующий футбол, забивать голы. Обещаю им, что в следующем сезоне «Уфа» будет совсем другая», — приводит слова Кротова пресс-служба «Уфы».



Напомним, «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в таблице чемпионата России.

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