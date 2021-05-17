«Позвонил Месси. Интересуется, что за суета». Пиняев — о возможном уходе в «Барселону»

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев иронично отреагировал на информацию о своём возможном переходе в «Барселону». Ранее появилась информация, что 16-летний форвард может уйти в каталонский клуб.
«Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета», — написал Пиняев на фото, которое опубликовал на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Сергея Пиняева
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.
16-летний футболист принял участие в 30 встречах за «Чертаново» в минувшем сезоне ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
- 17 мая 2021
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