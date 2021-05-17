Альба: надеемся, матч с «Сельтой» не был последним для Месси на «Камп Ноу»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба после матча 37-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:2) выразил надежду, что нападающий Лионель Месси останется в каталонском клубе.
«Мы надеемся, что это был не последний матч Месси на „Камп Ноу“, но это решение, которое он должен принять», — приводит слова Альбы Movistar.
В текущем сезоне Месси принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил 30 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает 30 июня текущего года.
Напомним, «Барселона», набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Проиграв «Сельте», сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство. За титул чемпиона Испании борются «Атлетико» и «Реал».
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