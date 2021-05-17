Сэм Эллардайс оценил победный гол вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера
Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс прокомментировал поражение в матче английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2). Победный гол забил голкипер мерсисайдцев Алисон Бекер. На последних секундах встречи он пришёл в штрафную соперника на подачу углового и забил ударом головой.
«Качество подачи и удара головой были великолепны. Если бы кто-то из наших игроков держал Бекера, было бы лучше, но ничего не изменишь. Это горькое разочарование», — приводит слова Эллардайса BBC.
«Ливерпуль» в 36 матчах набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) располагается на предпоследнем, 19-м месте.
Видео гола Алисона Бекера в матче с «Вест Бромвич Альбион».
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