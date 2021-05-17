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Шиманьски: «Динамо» всегда должно играть так, как во втором тайме матча с ЦСКА

Шиманьски: «Динамо» всегда должно играть так, как во втором тайме матча с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу в матче 30-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

«Конечно, такие победы особенно ценны. Было тяжело, потому что мы уже знали, что не попадём в еврокубки. Мы не достигли своей цели, но в этом матче показали, что в следующем сезоне можем её добиться. Провели хороший второй тайм. Сейчас немного отдохнём — и в новом сезоне будем биться за место в еврокубках.

После первого тайма настроение было не очень, потому что мы дали ЦСКА забить. Но во второй половине мы показали качественный футбол и заслуженно победили. Настроение улучшилось. ЦСКА забил первым, но в перерыве мы ещё раз поговорили о том, что это последняя игра в сезоне, что нужно выйти на поле и показать то, что умеем. И мы это сделали. После перерыва стало проще. Во втором тайме мы показали очень хороший футбол — так надо играть во всех матчах», — приводит слова игрока пресс-служба «Динамо».

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