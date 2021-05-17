«Краснодар» попрощался с Ари, Бергом и Камболовым
«Краснодар» на официальном сайте объявил об уходе нападающих Ари и Маркуса Берга, а также полузащитника Руслана Камболова. У футболистов в ближайшее время истекают сроки действия контрактов с клубом.
«ФК «Краснодар» благодарит Маркуса Берга, Ари и Руслана Камболова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Напомним, матч с «Сочи» (1:3) стал последним для Ари, Берга и Камболова в «Краснодаре». Ранее стало известно, что Берг принял решение вернуться на родину, в «Гётеборг». Берг уже выступал за основную команду «Гётеборга» с 2005 по 2007 год. В 2019 году шведский форвард перешёл из «Аль-Айна» в «Краснодар». В сезоне-2020/2021 Берг забил 12 голов и стал лучшим бомбардиром краснодарской команды.
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