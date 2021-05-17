Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Болельщик из Оренбурга подал в суд на РФС

Болельщик из Оренбурга подал в суд на РФС
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Болельщик и юрист из Оренбурга Артём Симоненко подал в суд на Российский футбольный союз.

Претензия любителя футбола заключается в том, что организация приняла решение отказаться от проведения стыковых матчей между командами Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги. Он уверен, что встречи подлежат проведению, поскольку РФС обязан следовать регламенту, принятому ранее. Полный текст иска находится в распоряжении редакции.

Напомним, «Оренбург» занял второе место в турнирной таблице по итогам розыгрыша ФНЛ сезона-2020/2021. Команда должна была выступить в Российской Премьер-Лиге, однако не прошла лицензирование из-за несоответствия стадиона критериям для участия в высшей лиге. Впоследствии было объявлено об отмене стыковых матчей. По итогам соревнований из РПЛ вылетели «Тамбов» и «Ротор», а пополнили состав чемпионата «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

Наш футбол — Россия в миниатюре. Что не так с регламентом чемпионата
Правила меняются по ходу игры. Но не для тех, кто не держит обещания построить стадион.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021