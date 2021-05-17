Болельщик из Оренбурга подал в суд на РФС

Болельщик и юрист из Оренбурга Артём Симоненко подал в суд на Российский футбольный союз.
Претензия любителя футбола заключается в том, что организация приняла решение отказаться от проведения стыковых матчей между командами Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги. Он уверен, что встречи подлежат проведению, поскольку РФС обязан следовать регламенту, принятому ранее. Полный текст иска находится в распоряжении редакции.
Напомним, «Оренбург» занял второе место в турнирной таблице по итогам розыгрыша ФНЛ сезона-2020/2021. Команда должна была выступить в Российской Премьер-Лиге, однако не прошла лицензирование из-за несоответствия стадиона критериям для участия в высшей лиге. Впоследствии было объявлено об отмене стыковых матчей. По итогам соревнований из РПЛ вылетели «Тамбов» и «Ротор», а пополнили состав чемпионата «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».
- 17 мая 2021
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