Эндрю Робертсон — о голе Алисона Бекера: любой форвард мира был бы рад такому удару

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал волевую победу команды в матче английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (2:1). Победный гол на последних секундах встречи забил голкипер мерсисайдцев Алисон Бекер.
«Мне трудно это описать. Эта команда не умеет сдаваться. Я говорил это много раз, но раньше это случалось, когда мы сражались за титулы. Мы продолжаем бороться, идти вперёд и пробовать. В последние 10 минут у нас были отличные шансы, но мы никак не могли их использовать.
Затем случился этот угловой, и я увидел, как Али приближается к воротам. Тогда я подумал: «Я в этом не уверен». В тот момент я отошёл назад. Но дальше случилось невероятное. Думаю, любой нападающий мира был бы рад такому удару головой», — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.
Видео гола Алисона Бекера в матче с «Вест Бромвич Альбион».
- 17 мая 2021
-
15:11
-
15:08
-
14:49
-
14:47
-
14:38
-
14:29
-
14:21
-
14:12
-
14:01
-
13:52
-
13:47
-
13:25
-
13:10
-
12:52
-
12:43
-
12:37
-
12:37
-
12:25
-
12:25
-
12:14
-
12:08
-
12:04
-
11:51
-
11:49
-
11:45
-
11:44
-
11:37
-
11:34
-
11:29
-
11:27
-
11:25
-
11:20
-
11:17
-
10:57
-
10:47