Эндрю Робертсон — о голе Алисона Бекера: любой форвард мира был бы рад такому удару

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал волевую победу команды в матче английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (2:1). Победный гол на последних секундах встречи забил голкипер мерсисайдцев Алисон Бекер.

«Мне трудно это описать. Эта команда не умеет сдаваться. Я говорил это много раз, но раньше это случалось, когда мы сражались за титулы. Мы продолжаем бороться, идти вперёд и пробовать. В последние 10 минут у нас были отличные шансы, но мы никак не могли их использовать.

Затем случился этот угловой, и я увидел, как Али приближается к воротам. Тогда я подумал: «Я в этом не уверен». В тот момент я отошёл назад. Но дальше случилось невероятное. Думаю, любой нападающий мира был бы рад такому удару головой», — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

Видео гола Алисона Бекера в матче с «Вест Бромвич Альбион».