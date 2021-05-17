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Кто из футболистов был лучшим в этом сезоне? Голосуйте!

Кто из футболистов был лучшим в этом сезоне? Голосуйте!
Футбол / РПЛ 0

В прошлом сезоне лучшим игроком по версии главных тренеров, капитанов и журналистов «Чемпионата» стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба, читатели же выбрали полузащитника ЦСКА Николу Влашича. В этот раз мы с вами объединимся и совместно выберем лучшего. Укажите, пожалуйста, три фамилии, распределив их по местам – с первого по третье. Учитывайте, что первая строчка даёт три очка, третья – одно. Итоги подведём в ближайшее время!

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занял санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 65 очков. Вторым стал московский «Спартак» (57). Именно эти два клуба представят Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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