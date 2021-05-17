Артём Дзюба — лучший футболист РПЛ в сезоне-2020/2021 по версии WhoScored
Портал WhoScored оценил выступление футболистов Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021.
Лучшим игроком турнира стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба, чья команда третий раз подряд завоевала чемпионский титул. У 32-летнего форварда оказалась самая высокая средняя оценка по сезону — 7,6. На втором месте по этому показателю находится полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (7,5), третью строчку делят одноклубник Дзюбы, защитник Дуглас Сантос, и хавбек «Рубина» Оливер Абильгор (у обоих игроков по 7,4).
Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 20 голов в 27 матчах первенства. При этом четыре из них пришлись на матч заключительного, 30-го тура с «Тамбовом» (5:1).
Видеообзор матча «Тамбов» — «Зенит»:
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