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Максим Мухин пропустил матч «Локомотив» — «Урал» из-за травмы

Максим Мухин пропустил матч «Локомотив» — «Урал» из-за травмы
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин пропустил матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0) из-за повреждения.

«Максим Мухин продолжает реабилитационное лечение под контролем врача сборной России Эдуарда Безуглова и реабилитолога Игоря Степанова. На прошлой неделе Максим испытывал дискомфорт. Во время финала Кубка России ситуация усугубилась. Сейчас на фоне стартовой терапии отмечается значительный положительный эффект», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Ранее появилась информация, что Мухин согласовал контракт с московским ЦСКА, рассчитанный на пять лет – до конца сезона-2025/2026. В сезоне-2020/2021 Мухин провёл за железнодорожников 15 матчей во всех турнирах.

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