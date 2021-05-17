Ловрен и Влашич — в заявке сборной Хорватии на Евро-2020

Пресс-служба сборной Хорватии на странице в «Твиттере» представила заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020, а также резервный список.
Заявка выглядит следующим образом:
вратари: Ловре Калинич («Тулуза»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»),
защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуже Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Хайдук»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб),
полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец («Динамо» Загреб),
нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба — «Динамо» Загреб), Анте Будимир («Мальорка»),
Резервный список: Филип Уремович («Рубин»), Марко Ливая («Хайдук»), Тома Башич («Бордо»), Марин Понграчич («Вольфсбург»), Кристиян Ловрич («Горица»), Ловро Майер («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Никола Моро («Динамо»).
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