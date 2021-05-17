В «Спартаке» отказались подтвердить, что совет директоров одобрил кандидатуру Руя Витории
В московском «Спартаке» не стали подтверждать информацию о предстоящем назначении бывшего главного тренера «Бенфики» Руя Витории на пост наставника команды.
«Все комментарии после подписания контракта», — заявили в клубе корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что совет директоров «Спартака» одобрил кандидатуру Витории и в ближайшее время со специалистом будет подписан контракт.
«Чемпионат» первым сообщал, что Витория является основным кандидатом на пост наставника московской команды.
Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
Источник: Руй Витория вылетит в Москву для заключения контракта со «Спартаком»
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