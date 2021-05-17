Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Спартаке» отказались подтвердить, что совет директоров одобрил кандидатуру Руя Витории

В «Спартаке» отказались подтвердить, что совет директоров одобрил кандидатуру Руя Витории
Футбол / РПЛ 0

В московском «Спартаке» не стали подтверждать информацию о предстоящем назначении бывшего главного тренера «Бенфики» Руя Витории на пост наставника команды.

«Все комментарии после подписания контракта», — заявили в клубе корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что совет директоров «Спартака» одобрил кандидатуру Витории и в ближайшее время со специалистом будет подписан контракт.

«Чемпионат» первым сообщал, что Витория является основным кандидатом на пост наставника московской команды.

Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

Источник: Руй Витория вылетит в Москву для заключения контракта со «Спартаком»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021